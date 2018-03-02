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В Хабаровске мужчина с оружием пытался прорваться на концерт Ольги Бузовой

В первый день весны певица Ольга Бузова выступила со своей шоу-программой в Хабаровске, но это мероприятие могло закончиться печально.

Как оказалось, не все на Дальнем Востоке с восторгом восприняли гастрольный тур ведущей «Дом-2». По словам очевидцев, агрессивно настроенный местный житель пытался прорваться на концерт Ольги Бузовой и угрожал, что у него в сумке оружие.

В Хабаровске мужчина с оружием пытался прорваться на концерт Ольги Бузовой

Охрана концертного зала не пустила дебошира, а один из стражей порядка с одного удара «вырубил» мужчину. Затем приехала полиция и забрала хулигана в отделение.

Чем были мотивированы действия неадеквата пока неизвестно. Не исключено что нарушитель порядка был пьян или находился под воздействием наркотиков.

Пользователи в комментариях к инциденту отметили, что это мог быть хейтер, который всеми способами пытался сорвать выступление Ольги Бузовой.

dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:43
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