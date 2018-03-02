«Газпром» не исключает компромисса по иску турецкой Botas о снижении цены на газ

Турецкие компании добиваются снижения цены на российский газ. Этот процесс запустила компания Botas, подав в арбитраж иск о пересмотре цен на поставки газа из России. Это юридическое давление турки подкрепили приостановкой выдачи разрешения на прокладку "Турецкого потока" через территорию своей страны.Пока "Газпром" строит по дну Черного моря за свой счет, проложив уже половину трубопровода в почти 1000 км. Если ранее руководители монополиста исключали снижение цены, то теперь Миллер допустил такую возможность. Тем более, по его словам, такая скидка действовала пол года. Положение осложняется перспективой ввода трубопровода из крупнейшего месторождения Израиля в прибрежных водах страны. В переговорах участвует и Греция, которая хочет провести этот трубопровод в Европу.