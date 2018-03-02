Ольга Бузова выступила на Детской музыкальной премии Kinder МУЗ Awards

Знаменитость отметила, что любовь детей бесценна, а также попыталась испытать чувства юных участников, которые выходят на сцену вместе с такими звездами как Басков, Киркоров и другие.Теледива появилась на «красной дорожке» и сцене в алом наряде из шортиков, ботфортов и юбки-шлейфа. Пользователи разнесли в «пух и прах» костюм Бузовой и написали в комментариях, что Ольгу могли бы нарядить и поскромнее, так как «дети кругом». Также нарекания хейтеров вызвал и выбор песни «Хит-парад» и многие согласились, «хорошо, что не «Wi-Fi».Зрители заметили курьезность ситуации, когда дети-участники пели «вживую», а звезда хит-парадов под фонограмму.