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Ольгу Бузову признали главным «хайпожором» 2017 года

Популярная ведущая известная певица Ольга Бузова часто получает различные премии.

В очередной раз девушка заслуженно стала «хайпожором» года. Опрос проводился среди пользователей Леди Mail.Ru и за Бузову проголосовали около 9 тысяч читателей.

Ольгу Бузову признали главным «хайпожором» 2017 года

На портале популярного женского журнала был проведён конкурс, в котором представили около полутора десятка номинаций. Победителями выступали звезды, а награды присваивались только по голосованию.

И вот главным «хайпожором» 2017 года по большинству признана Бузова, которая обошла таких известных личностей, как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Юрий Дудь, Оксимирон, Николай Соболев и Егор Крид.

Особенно отмечалось, что в нашем шоу-бизнесе уже привыкли, что Ольга всегда идёт до конца, а особенно, если это касается её популярности.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:17
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