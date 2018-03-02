Mitsubishi снизила цены на оригинальные запчасти в РФ до 50%

Российские автолюбители в период 28 февраля - 31 марта этого года могут купить оригинальные запасные части Mitsubishi по уменьшенным ценам. Цены в среднем уменьшили на 25%. Однако на отдельные комплектующие скидка распространяется в 50%. Под действие спец-предложения попадают 2575 наименований. Представители компании отмечают, что регулярные акции по уменьшению цен на запчасти/комплектующие – это проявление внимания, а также заботы о клиенте. Это позволит повысить количество обращений в дилерские официальные центры.Все запасные части/комплектующие, предназначены непосредственно для кузовного ремонта. При покупке деталей Mitsubishi не предусмотрена переплата.