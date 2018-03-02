УВД Московского метро для усиления охраны подземки закупит 45 овчарок «с крепкими нервами»
Управление внутренних дел столичного метрополитена ГУ МВД по Москве объявило тендер на приобретение служебных собак посредством заключения соответствующего контракта. Стоимость контракта составляет 2,25 млн рублей.
Объявленная закупка служебных собак является для УВД Московского метрополитена одной из самых крупных за все годы.
Из информации на сайте государственных закупок следует, что в 2017 году было приобретено 10 собак на сумму 500 тысяч рублей.
В течение ближайших пяти месяцев требуется еще закупить 45 немецких овчарок возрастом от полугода до 18 месяцев.
Согласно требованиям, зафиксированным в тендере, у собаки должен быть уравновешенный характер, крепкие нервы, животное должно обладать уверенностью, абсолютным спокойствием, а также быть внимательным и легко поддающимся дрессировке.
Поставщик овчарок будет определен в ходе электронного аукциона не позже середины марта.
Объявленная закупка служебных собак является для УВД Московского метрополитена одной из самых крупных за все годы.
Из информации на сайте государственных закупок следует, что в 2017 году было приобретено 10 собак на сумму 500 тысяч рублей.
В течение ближайших пяти месяцев требуется еще закупить 45 немецких овчарок возрастом от полугода до 18 месяцев.
Согласно требованиям, зафиксированным в тендере, у собаки должен быть уравновешенный характер, крепкие нервы, животное должно обладать уверенностью, абсолютным спокойствием, а также быть внимательным и легко поддающимся дрессировке.
Поставщик овчарок будет определен в ходе электронного аукциона не позже середины марта.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 12:20