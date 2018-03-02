Юлия Савичева поведала фанатам о попадании в шоу-бизнес в 16 лет

В своём Instagram Савичева обнародовала видеоролик, на котором маленькая Юлия под этническую музыку исполняет ритуальные танцы на сцене с каким-то мужчиной. Под роликом Юлия написала, что она ещё с детства не могла и дня прожить без музыки. Певица поведала, что в семь лет Макс Фадеев спросил у неё, не хочет ли она быть звездой, на что она сказала твёрдое «да». Савичева добавила, что в 16 лет её пригласили в шоу «Фабрика звёзд», что послужило для Юлии первой ступенькой в шоу-бизнесе.Артистка рассказала, что иметь талант – это только половина успеха, потому что для того, чтобы стать известным, необходим верный наставник, которым для Савичевой стал Фадеев.