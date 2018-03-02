В аэропорту Торонто произошло возгорание в салоне самолёта из-за телефона

На борту самолета, что готовился к вылету в международном аэропорту Торонто, случилось чрезвычайное происшествие.После того как все пассажиры заняли свои места в салоне, у одной из пассажиров внезапно загорелся мобильный гаджет. До того как экипаж воздушного лайнера оперативно ликвидировал возгорание, женщина уже успела получить ожоги. Как результат – ее доставили в госпиталь.Причина возгорания выясняется.