Кроссоверы BMW X2, X3 и X4 получили пакет улучшений от M Performance

В частности, автомобили получили боковые молдинги чёрного цвета с надписью «M Performance», аналогичная надпись имеется на переднем бампере. Также все три кроссовера получат карбоновые боковые зеркала. Для модели Х2 будут доступны несколько вариантов легкосплавных дисков диаметром 20 дюймов, а для кроссоверов Х3 и Х4 можно будет заказать диски размером 21 дюйм.В число предлагаемых аксессуаров входят светодиодные проекторы, которые проецируют на дорогу логотип BMW M, фирменные напольные коврики M Performance, а также рулевое колесо, покрытое алькантарой, кожей и карбоном. Для кроссоверов X3 и X4 будут доступны некоторые элементы салона, изготовленные из карбона. О стоимости автомобилей с дополнениями от M Performance не сообщается, но эксперты считают, что такие машины будут очень дорогими.