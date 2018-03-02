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Кроссоверы BMW X2, X3 и X4 получили пакет улучшений от M Performance

Кроссоверы компании BMW — X2, X3 и X4 получили новые аксессуары от M Performance, они призваны придать автомобилям более спортивный внешний вид. Об этом накануне сообщили на официальном сайте баварской компании BMW.

Кроссоверы BMW X2, X3 и X4 получили пакет улучшений от M Performance


В частности, автомобили получили боковые молдинги чёрного цвета с надписью «M Performance», аналогичная надпись имеется на переднем бампере. Также все три кроссовера получат карбоновые боковые зеркала. Для модели Х2 будут доступны несколько вариантов легкосплавных дисков диаметром 20 дюймов, а для кроссоверов Х3 и Х4 можно будет заказать диски размером 21 дюйм.

В число предлагаемых аксессуаров входят светодиодные проекторы, которые проецируют на дорогу логотип BMW M, фирменные напольные коврики M Performance, а также рулевое колесо, покрытое алькантарой, кожей и карбоном. Для кроссоверов X3 и X4 будут доступны некоторые элементы салона, изготовленные из карбона. О стоимости автомобилей с дополнениями от M Performance не сообщается, но эксперты считают, что такие машины будут очень дорогими.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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