МВД назвало самые угоняемые автомобили в РФ

Правоохранителями отмечается, что по сравнению с позапрошлым годом количество угонов уменьшилось. Наряду с этим 20 834 правонарушения классифицированы как неправомерное завладение авто без цели хищения. Вследствие этого также предусматривается уголовное наказание. Количество угонов в целом уменьшилось на 10 процентов в сравнении с 2016 годом. Чаще всего авто похищали в Ленинградской обл. и Санкт-Петербурге. При этом количество таких преступлений на высоком уровне остается в Москве, а также Московской обл.Меньше всего фиксировалось угонов в Чечне, Калмыкии, Ямало-Ненецком АО. Злоумышленники чаще всего свой выбор останавливают на моделях LADA и прочих автомобилях массового сегмента. Они в дальнейшем реализуются по частям в рамках вторичного рынка.