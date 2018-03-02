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МВД назвало самые угоняемые автомобили в РФ

Министерство внутренних дел России в прошлом году зафиксировало 21 482 автоугона. Большая часть таких преступлений пришлась на территорию Москвы и Санкт-Петербурга.

МВД назвало самые угоняемые автомобили в РФ

Правоохранителями отмечается, что по сравнению с позапрошлым годом количество угонов уменьшилось. Наряду с этим 20 834 правонарушения классифицированы как неправомерное завладение авто без цели хищения. Вследствие этого также предусматривается уголовное наказание. Количество угонов в целом уменьшилось на 10 процентов в сравнении с 2016 годом. Чаще всего авто похищали в Ленинградской обл. и Санкт-Петербурге. При этом количество таких преступлений на высоком уровне остается в Москве, а также Московской обл.

Меньше всего фиксировалось угонов в Чечне, Калмыкии, Ямало-Ненецком АО. Злоумышленники чаще всего свой выбор останавливают на моделях LADA и прочих автомобилях массового сегмента. Они в дальнейшем реализуются по частям в рамках вторичного рынка.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
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