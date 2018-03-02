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Центробанк: Международные резервы России «похудели» за неделю более чем на $3 млрд

По данным Центробанка, резервы России снизились за последнюю неделю февраля на $3 млрд. По словам чиновников финансового ведомства, это естественный процесс, который существенно не влияет на экономику страны.

Международные резервы России упали на $3 млрд — до $451 млрд по сведениям Банка России. По словам финансистов ранее эти резервы "наросли" на $6, потому такой процесс изменения резервов страны является повседневной практикой и не несет угрозы экономики страны. В целом же за минувший год они пополнились на 14%, тогда как в конце прошлого столетия они составляли всего $10 млрд.

Центробанк: Международные резервы России «похудели» за неделю более чем на $3 млрд


Однако многие специалисты считают, что на экономику действуют больше текущие факторы, а не размер резерва, который не вливается в экономику в необходимых размерах из-за устаревшей системы управления ("структурный кризис" - по словам Германа Грефа); изношенность промоборудования на 70%, что дало спад на 25% за прошлый год; неустойчивость цен на нефть с перспективой снижения; преобладание в экономике добывающих отраслей.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:40
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