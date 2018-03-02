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Pininfarina покажет в Женеве электрокупе HK GT с «крыльями чайки»

Специалисты итальянского кузовного ателье Pininfarina совместно с китайской компанией Hybrid Kinetic Group разработали новый электрокар HK GT в кузове купе. Новинка будет представлена на автосалоне в Женеве, машина получила двери в виде «крыльев чайки».

Pininfarina покажет в Женеве электрокупе HK GT с «крыльями чайки»


Накануне в сеть выложили тизеры с изображением люксового электрокара HK GT класса Gran Tourer, который отличается вертикальными дверями. В качестве силовой установки электрического купе выступают два мотора общей производительностью 800 лошадиных сил. По словам разработчиков, запас хода нового электрокара составляет 1 000 километров. До первых 100 км/час машина способна разгоняться всего за 2,9 секунды.

Ещё одной особенностью электрокара HK GT от Pininfarina является наличие микротурбогенератора, благодаря которому для аккумулятора генерируется дополнительная энергия. Отмечается, что компания Hybrid Kinetic Group намерена наладить производство электрического купе HK GT к 2020 году.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:10
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