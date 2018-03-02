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Ольга Бузова отменила концерт в Южно-Сахалинске

Известная певица Ольга Бузова на данный момент гастролирует по Дальнему Востоку.

В своем микроблоге знаменитость опубликовала видео-обращение к жителям Южно-Сахалинска. В своем видео теледива принесла поклонникам свои извинения за то, что не сможет прилететь к ним с концертом по независящим от нее причинам.

Ольга Бузова отменила концерт в Южно-Сахалинске

К сожалению, самолет Ольги Бузовой не может совершить полет на Сахалин из-за погодных условий. По словам артистки, она приложила все усилия, чтобы добиться разрешения для отправки, однако это оказалось невозможным. В свою очередь девушка сообщила, что деньги за билеты желающим попасть на концерт обязательно будут возвращены.

«Мне очень жаль, но мое желание быть с вами сегодня бессильно перед погодными условиями. Я верю, что я смогу прилететь к вам совсем скоро. Мое сердце разбито, я так мечтала показать вам своё шоу», - призналась Ольга, едва не заплакав.
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:29
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