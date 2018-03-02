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В России стартовали продажи нового спортивного кроссовера Jaguar E-Pace

На российском рынке с 1 марта текущего года стартовали продажи кроссовера Jaguar E-Pace по цене от 2 455 000 рублей. Об этом накануне сообщили официальные представители компании Jaguar Land Rover.

В России стартовали продажи нового спортивного кроссовера Jaguar E-Pace


Для россиян автомобили будут доступны в шести комплектациях — S, SE, Standart, R-Dynamic S, R-Dynamic HSE и R-Dynamic SE. Также кроссовер будет доступен в эксклюзивной модификации First Edition, однако её можно будет приобрести только в течение года после старта продаж.

В силовую линейку кроссовера Jaguar E-Pace входят пять 4-цилиндровых агрегатов Ingenium, это дизельные и бензиновые двигатели производительностью от 150 до 300 лошадиных сил. Самый мощный агрегат спортивного кроссовера до 100 км/час может разгоняться за 6,4 секунды.

Все модификации автомобиля комплектуются автоматической коробкой передач и полноприводной системой. Наряду с Россией продажи автомобиля Jaguar E-Pace также стартовали в Казахстане, Беларуси и Армении.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:20
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