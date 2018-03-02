В России стартовали продажи нового спортивного кроссовера Jaguar E-Pace

Для россиян автомобили будут доступны в шести комплектациях — S, SE, Standart, R-Dynamic S, R-Dynamic HSE и R-Dynamic SE. Также кроссовер будет доступен в эксклюзивной модификации First Edition, однако её можно будет приобрести только в течение года после старта продаж.В силовую линейку кроссовера Jaguar E-Pace входят пять 4-цилиндровых агрегатов Ingenium, это дизельные и бензиновые двигатели производительностью от 150 до 300 лошадиных сил. Самый мощный агрегат спортивного кроссовера до 100 км/час может разгоняться за 6,4 секунды.Все модификации автомобиля комплектуются автоматической коробкой передач и полноприводной системой. Наряду с Россией продажи автомобиля Jaguar E-Pace также стартовали в Казахстане, Беларуси и Армении.