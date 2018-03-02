Госдеп США одобрил продажу Украине комплексов Javelin на 47 млн долларов

По заявлению Пентагона, комплексы Javelin смогут стать существенной помощью в деле создания Украиной своего стратегического оборонного потенциала для удовлетворения требований национальной обороны, защиты своего суверенитета и территориальной целостности. То есть, другими словами, Минобороны США говорит, что продажа «джавелинов» есть технической поддержкой, не изменяющей военный баланс в регионе.Госдеп, вслед за решением Белого дома подтвердил в конце 2017 года свое намерение об осуществлении поставок летального оружия Украине, в том числе и современных противотанковых ракетных комплексов Javelin.В общей сложности военная помощь Киеву на 2018 год составляет $350 миллионов, согласно оборонному бюджета США.