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Госдеп США одобрил продажу Украине комплексов Javelin на 47 млн долларов

Госдепартаментом США было принято окончательное решение, одобряющее продать Украине ракеты и противотанковые пусковые установки Javelin. Сумма контракта предусматривает продажу 210 ракет Javelin, 37 ПТРК Javelin, а также в эти $47 млн входит и обучение украинских военных.

Госдеп США одобрил продажу Украине комплексов Javelin на 47 млн долларов


По заявлению Пентагона, комплексы Javelin смогут стать существенной помощью в деле создания Украиной своего стратегического оборонного потенциала для удовлетворения требований национальной обороны, защиты своего суверенитета и территориальной целостности. То есть, другими словами, Минобороны США говорит, что продажа «джавелинов» есть технической поддержкой, не изменяющей военный баланс в регионе.

Госдеп, вслед за решением Белого дома подтвердил в конце 2017 года свое намерение об осуществлении поставок летального оружия Украине, в том числе и современных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В общей сложности военная помощь Киеву на 2018 год составляет $350 миллионов, согласно оборонному бюджета США.
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 10:00
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