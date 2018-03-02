Ростуризм предупредил российских граждан о смертоносной лихорадке в Бразилии
Ростуризм предупредил отечественных туроператоров, которые реализуют туры в Бразилию, о необходимости информировать своих клиентов иметь международное свидетельство о вакцинации против заболевания.
Гражданам же России, в свою очередь, Ростуризм рекомендовал учитывать информацию о распространении желтой лихорадки в Бразилии, если они намерены туда отправиться.
Заболевание настолько опасное, что, не имея вакцинации, такая туристическая поездка может оказаться последней.
Согласно информации Министерства здравоохранения Бразилии, новый всплеск заболеваемости желтой лихорадки продолжается с января этого года и был зафиксирован в таких штатах, как Минас-Жерайс, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро.
Гражданам же России, в свою очередь, Ростуризм рекомендовал учитывать информацию о распространении желтой лихорадки в Бразилии, если они намерены туда отправиться.
Заболевание настолько опасное, что, не имея вакцинации, такая туристическая поездка может оказаться последней.
Согласно информации Министерства здравоохранения Бразилии, новый всплеск заболеваемости желтой лихорадки продолжается с января этого года и был зафиксирован в таких штатах, как Минас-Жерайс, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 09:50