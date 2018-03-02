Алексей Купин заявил, что рождение ребенка в его планы пока не входит

Майя Донцова после того, как съездила к врачу, сообщила, что ей порекомендовали родить малыша в течение года, поскольку она имеет проблемы со здоровьем. Леша Купин строил другие планы, поэтому такая новость его совершенно не обрадовала.Он хотел для начала приобрести жилье, затем жениться, а уже после этого планировать детей. Такая реакция очень расстроила Майю, а Алексей предложил поехать к другому доктору для того, чтобы это перепроверить. Купин заявил, что никто из них еще просто не готов к появлению на свет ребенка.А сам Алексей сообщил, что у них есть радостная новость и написал, что сегодня их отношениям 10 месяцев. Также он поведал пользователям Сети, о проблемах со здоровьем у своей возлюбленной и что ей просто необходимо в течение этого года родить. Также он написал, что очень за нее переживает и планирует отправиться с ней на повторное обследование.Алексей заявил, что очень хочет ребенка, но для его рождения необходимо подготовиться физически, морально и материально. К такому ответственному шагу нужен очень серьезный подход.