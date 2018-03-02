Элла Суханова рассказала, что причиной развода с Игорем Трегубенко стали неоправданные надежды друг друга

Вчера бывшие супруги сходили в ЗАГС, где им выдали документ о расторжении брака. Теперь Элла и Игорь - свободные люди. Звезды реалити-шоу спокойно вздохнули, когда в их руках появилась заветная бумага, но впечатление испытали очень плохое.Элла рассказала, что причиной развода стали неоправданные надежды друг друга. В течение месяца, который им был дан, после того, как они подали заявление в ЗАГС, никто из них не пытался что-то предпринять и сохранить семью. Никто не смог переступить через свою гордость и каждый считал себя больше обиженным.Так же участница «Дома-2» заверила, что они никогда не разрешали себе говорить плохо друг о друге, а это говорит о том, что у них все-таки были крепкие чувства, основанные, прежде всего на уважении. Также Суханова сообщила, что они считают себя достаточно близкими людьми, и поэтому будут стараться оберегать друг друга.Также Элла сообщила, дабы избежать слухов она решила открыто всем рассказать о своем разводе. Чтобы никому не пришло в голову присылать фото или видео, если застукают кого-то из нас в других компаниях. Теперь у каждого своя жизнь и он вправе сам решать с кем проводить время, где и как.