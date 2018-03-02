АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Элла Суханова рассказала, что причиной развода с Игорем Трегубенко стали неоправданные надежды друг друга

Элла Суханова сообщила, что они не смогли оправдать надежд друг друга, поэтому приняли решение развестись.

Элла Суханова рассказала, что причиной развода с Игорем Трегубенко стали неоправданные надежды друг друга


Вчера бывшие супруги сходили в ЗАГС, где им выдали документ о расторжении брака. Теперь Элла и Игорь - свободные люди. Звезды реалити-шоу спокойно вздохнули, когда в их руках появилась заветная бумага, но впечатление испытали очень плохое.

Элла рассказала, что причиной развода стали неоправданные надежды друг друга. В течение месяца, который им был дан, после того, как они подали заявление в ЗАГС, никто из них не пытался что-то предпринять и сохранить семью. Никто не смог переступить через свою гордость и каждый считал себя больше обиженным.

Элла Суханова рассказала, что причиной развода с Игорем Трегубенко стали неоправданные надежды друг друга


Так же участница «Дома-2» заверила, что они никогда не разрешали себе говорить плохо друг о друге, а это говорит о том, что у них все-таки были крепкие чувства, основанные, прежде всего на уважении. Также Суханова сообщила, что они считают себя достаточно близкими людьми, и поэтому будут стараться оберегать друг друга.

Также Элла сообщила, дабы избежать слухов она решила открыто всем рассказать о своем разводе. Чтобы никому не пришло в голову присылать фото или видео, если застукают кого-то из нас в других компаниях. Теперь у каждого своя жизнь и он вправе сам решать с кем проводить время, где и как.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ОБСЕ заявляют о продвижении бойцов ВСУ к линии
Алексей Купин заявил, что рождение ребенка в его
Ивана Дилова назвала Александра Гобозова
Элла Суханова рассказала, что причиной развода с
Российский «Лед» побьет рекорды кинопроката в
Россияне все чаще страдают от осложнений после
Хакеры разработали новый способ похищения данных
Россия передаст Казахстану две стартовые площадки
Новая представительница моды из Италии затмит
Ученые поведали об опасности пробежек у городских
Илья Яббаров признался в связи с беременной
Назван ТОП-5 самых известных косметических
Обнародован трейлер игры «Гарри Поттер: Тайна
Xiaomi предлагает мышку со сканером отпечатков
Анна Седокова поделилась видео с участием сына
LG Electronics зарегистрировала новый девайс К30
NASA отказалось от разработки космических
На MWC представлен флагманский смартфон Doogee V
Главные особенности Samsung Galaxy S9 удивят всех
Фанаты Кристины Орбакайте обсудили ее внешний вид
Замена мусорников зелеными насаждениями снижает
Ученые создали сложные трансмембранные белки с
В Instagram появился новый аккаунт патриарха
Цымбалюк-Романовская поделилась интимным фото
Участница группы "Фабрика" Александра Савельева
AliExpress запускает в России два новых ресурса
Анджели Джоли проходит лечение от нервного срыва
Владимир Путин призвал обеспечить регулярную
Лариса Гузеева трогательно поздравила свою
На других планетах люди проживут дольше, чем на
Просмотреть все новости