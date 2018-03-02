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Опубликованы первые технические подробности по Samsung Galaxy Note 9

В Интернете было опубликовано результаты первых тестов, которые проводились на новом флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 9. Отмечается, что устройство получило довольно высокие баллы.

Опубликованы первые технические подробности по Samsung Galaxy Note 9


Так при тестировании производительности работы системы в браузере было набрано 522 балла, при этом максимальный показатель составляет 555 пунктов. Представители ресурса GalaxyClub сообщают, что смартфон получит дисплей типа Infinity Display, соотношение сторон которого будет на уровне 18,5:9. В качестве программной платформы должны выбрать операционную систему Android 8.1.

В аппаратную структуру могут заложить такие процессоры как Snapdragon 845 или Exynos 9810. Отмечается, что комплектация будет зависеть от региона, в котором Samsung Galaxy Note 9 станут продавать. Помимо этого выделяют функциональную камеру с изменяемым показателем диафрагмы и опцией замедленной съемки.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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