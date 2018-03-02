Опубликованы первые технические подробности по Samsung Galaxy Note 9
В Интернете было опубликовано результаты первых тестов, которые проводились на новом флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 9. Отмечается, что устройство получило довольно высокие баллы.
Так при тестировании производительности работы системы в браузере было набрано 522 балла, при этом максимальный показатель составляет 555 пунктов. Представители ресурса GalaxyClub сообщают, что смартфон получит дисплей типа Infinity Display, соотношение сторон которого будет на уровне 18,5:9. В качестве программной платформы должны выбрать операционную систему Android 8.1.
В аппаратную структуру могут заложить такие процессоры как Snapdragon 845 или Exynos 9810. Отмечается, что комплектация будет зависеть от региона, в котором Samsung Galaxy Note 9 станут продавать. Помимо этого выделяют функциональную камеру с изменяемым показателем диафрагмы и опцией замедленной съемки.
Так при тестировании производительности работы системы в браузере было набрано 522 балла, при этом максимальный показатель составляет 555 пунктов. Представители ресурса GalaxyClub сообщают, что смартфон получит дисплей типа Infinity Display, соотношение сторон которого будет на уровне 18,5:9. В качестве программной платформы должны выбрать операционную систему Android 8.1.
В аппаратную структуру могут заложить такие процессоры как Snapdragon 845 или Exynos 9810. Отмечается, что комплектация будет зависеть от региона, в котором Samsung Galaxy Note 9 станут продавать. Помимо этого выделяют функциональную камеру с изменяемым показателем диафрагмы и опцией замедленной съемки.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30