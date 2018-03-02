Gigabyte представила мини-компьютеры Brix с процессорами Intel Kaby Lake Refresh

Первые две модели - GB-BRi5-8250 и GB-BRi7-8550 имеют небольшое отличие, которое можно заметить из названия. Так первая версия имеет процессор Core i5-8250U, а вторая - Core i7-8550U. Также стоит отметить такие модификации как GB-BRi5H-8250 и GB-BRi7H-8550. Они тоже отличаются между собой процессорами, но при этом данная пара предоставляет возможность установки дополнительного накопителя стандарта 2,5 дюйма.Также отличия заключаются в размерах. Первая пара обладает габаритами 34,4 х 112,6 х 119,4 мм, а вторая - 46,8 х 112,6 х 119,4 мм. В аппаратной платформе имеется интерфейс для установки SSD-диска типа M.2, два слота для установки модулей оперативной памяти, порты HDMI, Mini DisplayPort, USB 3.0 (x2), USB 3.1, USB-C 3.1 и Gigabit Ethernet.