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Gigabyte представила мини-компьютеры Brix с процессорами Intel Kaby Lake Refresh

Стало известно, что компания–производитель компьютерных систем и комплектующих Gigabyte пополнила свою линейку мини-компьютеров Brix платформами с процессорами Intel Kaby Lake Refresh. Таким образом, в продажу выйдет четыре новые модификации, которые не будут сильно между собой отличаться.

Gigabyte представила мини-компьютеры Brix с процессорами Intel Kaby Lake Refresh


Первые две модели - GB-BRi5-8250 и GB-BRi7-8550 имеют небольшое отличие, которое можно заметить из названия. Так первая версия имеет процессор Core i5-8250U, а вторая - Core i7-8550U. Также стоит отметить такие модификации как GB-BRi5H-8250 и GB-BRi7H-8550. Они тоже отличаются между собой процессорами, но при этом данная пара предоставляет возможность установки дополнительного накопителя стандарта 2,5 дюйма.

Также отличия заключаются в размерах. Первая пара обладает габаритами 34,4 х 112,6 х 119,4 мм, а вторая - 46,8 х 112,6 х 119,4 мм. В аппаратной платформе имеется интерфейс для установки SSD-диска типа M.2, два слота для установки модулей оперативной памяти, порты HDMI, Mini DisplayPort, USB 3.0 (x2), USB 3.1, USB-C 3.1 и Gigabit Ethernet.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00
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