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Российским олимпийцам не досталось bmw x6

Олимпийцы-призеры не получили те машины, которые им обещали.

Российским олимпийцам не досталось bmw x6


Олимпийцы России оспорили информацию касаемо подаренной машины. Всем призерам Игр в Пхенчхане 28 февраля, на торжественной церемонии были вручены призы в виде автомобилей. «Информация, по поводу «не тех моделей» оказалась шуткой», заявил шорт – трекист и бронзовый призер 2018 года на дистанции 1500 м Семен Елистратов. Спортсмен также сообщил, что подарок ему очень понравился, и он планирует регулярно ездить. Такие же слова были сказаны фристайлистом Ильей Буровым, занявшим третье место в лыжной акробатике.
По словам фигуристки Екатерины Бобровой, ей было неизвестно какой модели должен быть подарок, но она счастлива, что стала его обладательницей. Боброва утверждает, что собирается продать автомобиль и заняться благотворительностью.

Авто подаренное спортсменам отличается некоторыми моментами, а именно подсветкой в виде олимпийских колец, надписью - напоминанием об Олимпийских играх и прочие вещички. Всего подаренных автомобилей было 46 штук. Все авто были в символично белом цвете.
Общество / Спорт / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 08:45
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