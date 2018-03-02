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Термоядерный реактор самолета позволит перевозить 500 пассажиров

Испанский дизайнер Оскар Вилан, разработал модель пассажирского, экологически чистого самолета - Magnavem. Как прогнозируют авторы, полная реализация проекта уникального авиалайнера, который оснастят соответствующим термоядерным реактором, может занять 10 - 15 лет.

Технически, конструкция представлена портативным оборудованием, устанавливаемым на борту и вырабатывающим электрическую энергию, которая может служить источником питания для 4-х моторного самолета. Информация из сообщений The Sun.

Термоядерный реактор самолета позволит перевозить 500 пассажиров


Авиалайнеру разработчики дали название Magnavem, в точном переводе - «Большая птица». Причем дизайн сильно напоминает форму космического корабля. На борту огромного воздушного судна может транспортироваться примерно 500 пассажиров, которых за три часа могут доставить из Лондона в Нью-Йорк, на предельной скорости до 1800 км/ч.

Трудности сегодняшнего дня заключаются в отсутствии для мощности Magnavem источника соответствующей энергии. Постройка первого подобного термоядерного реактора – ITER, только стартовала, конкретный срок его полного запуска в эксплуатацию не уточняется. Данные обстоятельства значительно тормозят продвижение всего проекта, который может потребовать времени от 10 до 15 лет.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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