Пожар на трехпалубном теплоходе в Москве локализован

На трехпалубном корабле «Нерей» в Нагатинском затоне на Москва-реке произошел крупный пожар. Теплоход был почти полностью охвачен огнем. Существовала опасность того, что огонь мог переброситься на другое судно, которое было пришвартовано рядом. Пожару был присвоен ранг №2.Как сообщает главк МЧС Москвы, пожар на теплоходе «Нерей» локализован. Сообщение о принятых мерах опубликовано спасателями в Twitter.Ранее представителями оперативного штаба сообщалось, что площадь пожара на прогулочном теплоходе составляла около 2 тысяч квадратных метров.Согласно предварительным данным, пострадавших в пожаре на корабле, который был построен в 1963 году, нет.