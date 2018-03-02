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Пожар на трехпалубном теплоходе в Москве локализован

Крупный пожар, произошедший на трехпалубном прогулочном теплоходе «Нерей» в Москве локализован принятыми мерами спасателей МЧС.

Пожар на трехпалубном теплоходе в Москве локализован


На трехпалубном корабле «Нерей» в Нагатинском затоне на Москва-реке произошел крупный пожар. Теплоход был почти полностью охвачен огнем. Существовала опасность того, что огонь мог переброситься на другое судно, которое было пришвартовано рядом. Пожару был присвоен ранг №2.

Как сообщает главк МЧС Москвы, пожар на теплоходе «Нерей» локализован. Сообщение о принятых мерах опубликовано спасателями в Twitter.

Ранее представителями оперативного штаба сообщалось, что площадь пожара на прогулочном теплоходе составляла около 2 тысяч квадратных метров.

Согласно предварительным данным, пострадавших в пожаре на корабле, который был построен в 1963 году, нет.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:15
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