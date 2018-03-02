Россияне все чаще страдают от осложнений после косметологических процедур

По такому случаю, представители Росздравнадзора составили официальное обращение к гражданам России. Они призывают людей ответственнее относиться к своему здоровью и быть внимательнее при выборе специалиста при операции.Также любителей делать косметологические процедуры призывают следить за тем, чтобы все приборы, которыми косметологи работают, имели подтвердительный документ реестра безопасных и эффективных средств. Немаловажным является наличие удостоверения, как у специалиста, так и у самого заведения.Что касается подпольных косметических салонов или подобных работ на дому, то это является незаконной деятельностью. Об этом предупредил Росздравнадзор.