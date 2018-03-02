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Россияне все чаще страдают от осложнений после косметологических процедур

По данным Росздравнадзора, россияне все чаще начинают страдать от различных проблем, которые появляются после косметологических процедур. Отмечается, что на фоне осложнений кожный покров могут настичь такие недуги как воспаления, аллергия, гнойные абсцессы и даже язвы.

Россияне все чаще страдают от осложнений после косметологических процедур


По такому случаю, представители Росздравнадзора составили официальное обращение к гражданам России. Они призывают людей ответственнее относиться к своему здоровью и быть внимательнее при выборе специалиста при операции.

Также любителей делать косметологические процедуры призывают следить за тем, чтобы все приборы, которыми косметологи работают, имели подтвердительный документ реестра безопасных и эффективных средств. Немаловажным является наличие удостоверения, как у специалиста, так и у самого заведения.

Что касается подпольных косметических салонов или подобных работ на дому, то это является незаконной деятельностью. Об этом предупредил Росздравнадзор.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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