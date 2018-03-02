Хакеры разработали новый способ похищения данных владельцев iPhone, iPad и Mac

Для данных действий мошенники воспользовались существующей базой данных Email-адресов, применив сведения для доступа входа по Apple ID. Причем идет массовая рассылка по данным адресатов из писем, которые по виду трудно отличить от важных сообщений Apple. Так же, используются всевозможные ухищрения, способствующие подобным сообщениям не попадать в категорию «Спама».Письма содержат «важную» информацию и ссылки, переход по которым отправляет пользователя на страницы фейкового сайта Apple. Здесь требуется ввод важных сведений, соответствующих данным учетной записи, а так же номера банковской карты, срока ее действия и кода CVV. После ввода всех необходимых сведений доверчивым пользователем, тут же, с указанной карты проходит списание всех находящихся там средств.От руководства Apple поступают предупреждения о фактах подобных махинаций, и рекомендуется подробно изучать неизвестную подозрительную информацию, а так же не публиковать важные сведения на сайтах подозрительного содержания.