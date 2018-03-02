АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018

Хакеры разработали новый способ похищения данных владельцев iPhone, iPad и Mac

Мошенниками найден очередной вариант обмана владельцев большинства устройств от компании Apple. Они теперь могут списывать все денежные средства, доступные на банковских картах. Или, как вариант, загнать владельца кредитной карты в минус по остатку.

Для данных действий мошенники воспользовались существующей базой данных Email-адресов, применив сведения для доступа входа по Apple ID. Причем идет массовая рассылка по данным адресатов из писем, которые по виду трудно отличить от важных сообщений Apple. Так же, используются всевозможные ухищрения, способствующие подобным сообщениям не попадать в категорию «Спама».

Хакеры разработали новый способ похищения данных владельцев iPhone, iPad и Mac


Письма содержат «важную» информацию и ссылки, переход по которым отправляет пользователя на страницы фейкового сайта Apple. Здесь требуется ввод важных сведений, соответствующих данным учетной записи, а так же номера банковской карты, срока ее действия и кода CVV. После ввода всех необходимых сведений доверчивым пользователем, тут же, с указанной карты проходит списание всех находящихся там средств.

От руководства Apple поступают предупреждения о фактах подобных махинаций, и рекомендуется подробно изучать неизвестную подозрительную информацию, а так же не публиковать важные сведения на сайтах подозрительного содержания.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ОБСЕ заявляют о продвижении бойцов ВСУ к линии
Алексей Купин заявил, что рождение ребенка в его
Ивана Дилова назвала Александра Гобозова
Элла Суханова рассказала, что причиной развода с
Российский «Лед» побьет рекорды кинопроката в
Россияне все чаще страдают от осложнений после
Хакеры разработали новый способ похищения данных
Россия передаст Казахстану две стартовые площадки
Новая представительница моды из Италии затмит
Ученые поведали об опасности пробежек у городских
Илья Яббаров признался в связи с беременной
Назван ТОП-5 самых известных косметических
Обнародован трейлер игры «Гарри Поттер: Тайна
Xiaomi предлагает мышку со сканером отпечатков
Анна Седокова поделилась видео с участием сына
LG Electronics зарегистрировала новый девайс К30
NASA отказалось от разработки космических
На MWC представлен флагманский смартфон Doogee V
Главные особенности Samsung Galaxy S9 удивят всех
Фанаты Кристины Орбакайте обсудили ее внешний вид
Замена мусорников зелеными насаждениями снижает
Ученые создали сложные трансмембранные белки с
В Instagram появился новый аккаунт патриарха
Цымбалюк-Романовская поделилась интимным фото
Участница группы "Фабрика" Александра Савельева
AliExpress запускает в России два новых ресурса
Анджели Джоли проходит лечение от нервного срыва
Владимир Путин призвал обеспечить регулярную
Лариса Гузеева трогательно поздравила свою
На других планетах люди проживут дольше, чем на
Просмотреть все новости