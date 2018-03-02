Россия передаст Казахстану две стартовые площадки космодрома Байконур

Известно, что Казахстан получит два стартовых комплекса, которые предназначены для запуска ракет «Зенит». В будущем эти площадки планируется переделать под пуски носителей «Союз-5». В свою очередь представители Министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана отмечают, что подготовка всей процедуры и необходимой документации к передаче началась еще в марте. Всеми делами занимается специальная комиссия. В начале лета две пусковые площадки планируется запустить в эксплуатацию.Член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин считает, что подобное мероприятие приведет к тому, что космические программы РФ и Казахстана будут тесно связаны между собой.