Новая представительница моды из Италии затмит красотой Монику Беллуччи
Новая модель Бьянка Балти, представляющая Италию, сможет затмить своей красотой даже Монику Беллуччи.
Не зря страну Италию считают творцом красоты. Молодая модель Бьянка Балти явно выделилась среди других. Начиная с 2005 года об этой девушке, узнал практически весь мир, когда она стала представительницей крупнейшего бренда Дольче и Габбана. Стоит отметить, что модель занимает должность «Лицо компании» вместе с известной Моникой Беллуччи. Гены Балти сыграли ей на руку, имея пухлые губы и красивые черты лица, благодаря родителям, на половину Итальянка и Азербайджанка попала в мир моды надолго.
Знаменитость утверждает, что для поддержания красоты ей не требуется сидеть на диетах и заниматься усиленными тренировками. Также она любить принимать участие в благотворительности помогая детям, будучи представителем SOS Dei Bambini.
Не зря страну Италию считают творцом красоты. Молодая модель Бьянка Балти явно выделилась среди других. Начиная с 2005 года об этой девушке, узнал практически весь мир, когда она стала представительницей крупнейшего бренда Дольче и Габбана. Стоит отметить, что модель занимает должность «Лицо компании» вместе с известной Моникой Беллуччи. Гены Балти сыграли ей на руку, имея пухлые губы и красивые черты лица, благодаря родителям, на половину Итальянка и Азербайджанка попала в мир моды надолго.
Знаменитость утверждает, что для поддержания красоты ей не требуется сидеть на диетах и заниматься усиленными тренировками. Также она любить принимать участие в благотворительности помогая детям, будучи представителем SOS Dei Bambini.