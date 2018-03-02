Новая представительница моды из Италии затмит красотой Монику Беллуччи

Не зря страну Италию считают творцом красоты. Молодая модель Бьянка Балти явно выделилась среди других. Начиная с 2005 года об этой девушке, узнал практически весь мир, когда она стала представительницей крупнейшего бренда Дольче и Габбана. Стоит отметить, что модель занимает должность «Лицо компании» вместе с известной Моникой Беллуччи. Гены Балти сыграли ей на руку, имея пухлые губы и красивые черты лица, благодаря родителям, на половину Итальянка и Азербайджанка попала в мир моды надолго.Знаменитость утверждает, что для поддержания красоты ей не требуется сидеть на диетах и заниматься усиленными тренировками. Также она любить принимать участие в благотворительности помогая детям, будучи представителем SOS Dei Bambini.