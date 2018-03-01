Xiaomi предлагает мышку со сканером отпечатков пальцев

Название устройства Jessis J1 Fingerprint. Дактилоскопический датчик расположен перед колесом прокрутки. Отмечается, что устройство поддерживает работу с Windows Hello и параметром аутентификации в Windows 8.1. Что касается входа на сайты, то данная опция пока доступна только для IE11 и Google Chrome.Мышь укомплектована шнуром с длиной 1,8 метра и датчиком с разрешением 1600 DPI. Имеющиеся в гаджете переключатели рассчитаны на 5 млн. нажатий.Стоимость такого периферийного устройство Xiaomi составляет 31 доллар.