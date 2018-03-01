Xiaomi предлагает мышку со сканером отпечатков пальцев
В рамках краудфандинга, китайская компания Xiaomi собирает средства на новую мышку для компьютера, которая будет оснащена сканером отпечатков пальцев. Таким образом, она позволит юзеру входить в систему с помощью биометрической аутентификации.
Название устройства Jessis J1 Fingerprint. Дактилоскопический датчик расположен перед колесом прокрутки. Отмечается, что устройство поддерживает работу с Windows Hello и параметром аутентификации в Windows 8.1. Что касается входа на сайты, то данная опция пока доступна только для IE11 и Google Chrome.
Мышь укомплектована шнуром с длиной 1,8 метра и датчиком с разрешением 1600 DPI. Имеющиеся в гаджете переключатели рассчитаны на 5 млн. нажатий.
Стоимость такого периферийного устройство Xiaomi составляет 31 доллар.
Название устройства Jessis J1 Fingerprint. Дактилоскопический датчик расположен перед колесом прокрутки. Отмечается, что устройство поддерживает работу с Windows Hello и параметром аутентификации в Windows 8.1. Что касается входа на сайты, то данная опция пока доступна только для IE11 и Google Chrome.
Мышь укомплектована шнуром с длиной 1,8 метра и датчиком с разрешением 1600 DPI. Имеющиеся в гаджете переключатели рассчитаны на 5 млн. нажатий.
Стоимость такого периферийного устройство Xiaomi составляет 31 доллар.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:45