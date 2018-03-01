Анна Седокова поделилась видео с участием сына

Бывшая солистка группы «Виагра» Анна Седокова поделилась в своем Instagram аккаунте новым роликом. На видео ее сын Гектор и сама певица мило беседуют. Седакова в игровой форме учит ребенка новым словам, просит показать, как едет машинка. Мальчик произносит различные звуки, не много схожие на слова «мама» и «пока». Ролик получился весьма милым, а также с наложением эффектов, где у маленького Гектора на лице красуются веснушки и большие очки.Фанаты звезды прокомментировали данное видео советами, уверив Седокову подождать пока сын сможет говорить.