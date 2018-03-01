LG Electronics зарегистрировала новый девайс К30

Стоит отметить, что LG уже представила на MWC 2018 бюджетные смартфоны LG K8 (2018) и K10 (2018). Вся «начинка» телефонов заключена в корпус из металла. Оказалось, что бюджетная линейка будет дополнена еще одним смартфоном, которое уже зарегистрировали 26 февраля. Девайс получил качественные камеры и беспроводные модули связи.Примечательно, что в прошлом году было представлено видео, в котором специалисты продемонстрировали концепт K30 Plus. Тогда смартфон предстал перед публикой с 5,8-дюймовым дисплеем и 19-мегапиксельной двойной камерой, которая способна работать в режиме 4К. Тогда же речь шла об аккумуляторе с емкостью в 3950 мАч.На сегодняшний день самая продвинутая модель K20 продается по цене 170 долларов.