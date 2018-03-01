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LG Electronics зарегистрировала новый девайс К30

Представители компании LG Electronics провели регистрацию нового смартфона в Управлении патентов и товарных знаков США. Таким образом, известно, что документы получены на устройство К30.

LG Electronics зарегистрировала новый девайс К30


Стоит отметить, что LG уже представила на MWC 2018 бюджетные смартфоны LG K8 (2018) и K10 (2018). Вся «начинка» телефонов заключена в корпус из металла. Оказалось, что бюджетная линейка будет дополнена еще одним смартфоном, которое уже зарегистрировали 26 февраля. Девайс получил качественные камеры и беспроводные модули связи.

Примечательно, что в прошлом году было представлено видео, в котором специалисты продемонстрировали концепт K30 Plus. Тогда смартфон предстал перед публикой с 5,8-дюймовым дисплеем и 19-мегапиксельной двойной камерой, которая способна работать в режиме 4К. Тогда же речь шла об аккумуляторе с емкостью в 3950 мАч.

На сегодняшний день самая продвинутая модель K20 продается по цене 170 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:15
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