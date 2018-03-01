Анджели Джоли проходит лечение от нервного срыва после слухов о воссоединении Брэда Питта и Дженифер Энистон
Анджелина Джоли после слухов о воссоединении Брэда Питта и Дженифер Энистон обратилась к личному психотерапевту и проходит у него лечение.
В окружении Анджелины Джоли утверждают, что актриса обратилась к психотерапевту за помощью. Ходят слухи, что артистке сложно самостоятельно справиться со своими эмоциями, после информации о том, что Брэдд Питт возобновил отношения с Дженнифер Энистон.
Сведения о том, что после разрыва отношений Дженнифер собирается вернуться к Брэду, сильно потрясла нервную систему неуравновешенной Анджелины. Человек из окружения артистки поведал, что Джоли просто убита данным известием. Она даже не допускала, что это может произойти.
Поэтому, когда она поняла, что не в состоянии самой справиться, то обратилась к личному психотерапевту и в данное время проходит лечение. Работа над состоянием киноактрисы проходит успешно. Появляясь на публике, красотка показывает завидное самообладание. А еще на ее лице красуется улыбка и она с удовольствием позирует перед объективами фотокамер.
В разводе Джастина Теру и Дженнифер Энистон появились новые подробности. Говорят, что брак знаменитостей был разрушен из-за интимных записок ее бывшего супруга Брэда Питта.
В окружении Анджелины Джоли утверждают, что актриса обратилась к психотерапевту за помощью. Ходят слухи, что артистке сложно самостоятельно справиться со своими эмоциями, после информации о том, что Брэдд Питт возобновил отношения с Дженнифер Энистон.
Сведения о том, что после разрыва отношений Дженнифер собирается вернуться к Брэду, сильно потрясла нервную систему неуравновешенной Анджелины. Человек из окружения артистки поведал, что Джоли просто убита данным известием. Она даже не допускала, что это может произойти.
Поэтому, когда она поняла, что не в состоянии самой справиться, то обратилась к личному психотерапевту и в данное время проходит лечение. Работа над состоянием киноактрисы проходит успешно. Появляясь на публике, красотка показывает завидное самообладание. А еще на ее лице красуется улыбка и она с удовольствием позирует перед объективами фотокамер.
В разводе Джастина Теру и Дженнифер Энистон появились новые подробности. Говорят, что брак знаменитостей был разрушен из-за интимных записок ее бывшего супруга Брэда Питта.