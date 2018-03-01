Анджели Джоли проходит лечение от нервного срыва после слухов о воссоединении Брэда Питта и Дженифер Энистон

В окружении Анджелины Джоли утверждают, что актриса обратилась к психотерапевту за помощью. Ходят слухи, что артистке сложно самостоятельно справиться со своими эмоциями, после информации о том, что Брэдд Питт возобновил отношения с Дженнифер Энистон.Сведения о том, что после разрыва отношений Дженнифер собирается вернуться к Брэду, сильно потрясла нервную систему неуравновешенной Анджелины. Человек из окружения артистки поведал, что Джоли просто убита данным известием. Она даже не допускала, что это может произойти.Поэтому, когда она поняла, что не в состоянии самой справиться, то обратилась к личному психотерапевту и в данное время проходит лечение. Работа над состоянием киноактрисы проходит успешно. Появляясь на публике, красотка показывает завидное самообладание. А еще на ее лице красуется улыбка и она с удовольствием позирует перед объективами фотокамер.В разводе Джастина Теру и Дженнифер Энистон появились новые подробности. Говорят, что брак знаменитостей был разрушен из-за интимных записок ее бывшего супруга Брэда Питта.