Фанаты Кристины Орбакайте обсудили ее внешний вид

Популярная личность Кристина Орбакайте недавно подверглась критике ее фанатов. Исполнительница поделилась новым фотоснимком в своем аккаунте, где она предстала на премии от журнала Moda Topical в светлой блузке и яркой и объемной юбке украшенной звездами. Множество подписчиков оценили образ и выразили мнение, что Орбакайте умеет сочетать наряды и должна преподать пример многим звездам. Но среди комментаторов были и те, кто посчитал образ певицы безвкусным, а конкретно юбку, сшитой из тюля. Под фотографией исполнительница написала, что данная юбка от Elisabetta Franchi.Стоит отметить, на приеме Кристина Орбакайте вместе с Михаилом Земцовым одержали победу в номинации «История любви».