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Фанаты Кристины Орбакайте обсудили ее внешний вид

Певица Кристина Орбакайте подверглась критике ее юбки.

Фанаты Кристины Орбакайте обсудили ее внешний вид


Популярная личность Кристина Орбакайте недавно подверглась критике ее фанатов. Исполнительница поделилась новым фотоснимком в своем аккаунте, где она предстала на премии от журнала Moda Topical в светлой блузке и яркой и объемной юбке украшенной звездами. Множество подписчиков оценили образ и выразили мнение, что Орбакайте умеет сочетать наряды и должна преподать пример многим звездам. Но среди комментаторов были и те, кто посчитал образ певицы безвкусным, а конкретно юбку, сшитой из тюля. Под фотографией исполнительница написала, что данная юбка от Elisabetta Franchi.

Стоит отметить, на приеме Кристина Орбакайте вместе с Михаилом Земцовым одержали победу в номинации «История любви».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 22:30
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