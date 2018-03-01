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Лариса Гузеева трогательно поздравила свою невестку с Днем рождения

Лариса Гузеева мило поздравила свою невестку с именинами.

Лариса Гузеева трогательно поздравила свою невестку с Днем рождения


Телеведущая шоу «Давай поженимся» выложила фотоснимок с невесткой своего сына. Лариса Гузеева очень трогательно поздравила с именинами избранницу своего наследника. Ведущая множество раз говорила, что у нее хорошие отношения с возлюбленной своего ребенка.

Популярная артистка Лариса Гузеева практически всегда откровенна с поклонниками и зрителями. Во время эфиров она с удовольствием делится с гостями студии историями из личной жизни. В минувшем году Лариса рассказала, что ее сын Георгий успел обзавестись семьей.

Где-то семь лет у него отношения с девушкой Анной, которой он уже предложил выйти за него замуж. Гузеева выложила совместный фотоснимок со своей невесткой, который возможно они сделали, находясь за границей. Она нежно обратилась к Анне и написала такие слова: «Моя любимая девочка, с Днем Рождения! Живи в счастье и радости! Я всегда рядом. Твоя».

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям, а также отметили, что такие прекрасные отношения невестки и свекрови вызывают у них только зависть. Напомним, что ведущая запретила ей прерывать беременность, поскольку безумно хочет стать бабушкой.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:45
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