В Instagram появился новый аккаунт патриарха Кирилла

Пресс-служба патриарха поведала, что первого марта полноценно заработал новый аккаунт. Свою активность также продолжает и созданный раньше профиль, в котором будут обнародованы официальные публикации и видео с участием патриарха Кирилла. В Сети имеется и третий аккаунт, который будет находиться под управлением пресс-службы, однако его развитие в данное время пока не началось.На странице “День патриарха”, будут размещать неожиданные, интересные и неформальные эпизоды священнослужителя. Стоит отметить, что официальные страницы Московского патриарха и всея Руси также активно работают на известных ресурсах, таких как “ВКонтакте” и Facebook.