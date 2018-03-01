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В Instagram появился новый аккаунт патриарха Кирилла

В рамках Instagram появился новый микроблог патриарха Кирилла. Страница называется “День патриарха”, а обнародоваться там будут видео и фото, которые не входят в официальный профиль.

В Instagram появился новый аккаунт патриарха Кирилла


Пресс-служба патриарха поведала, что первого марта полноценно заработал новый аккаунт. Свою активность также продолжает и созданный раньше профиль, в котором будут обнародованы официальные публикации и видео с участием патриарха Кирилла. В Сети имеется и третий аккаунт, который будет находиться под управлением пресс-службы, однако его развитие в данное время пока не началось.

На странице “День патриарха”, будут размещать неожиданные, интересные и неформальные эпизоды священнослужителя. Стоит отметить, что официальные страницы Московского патриарха и всея Руси также активно работают на известных ресурсах, таких как “ВКонтакте” и Facebook.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:00
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