Главные особенности Samsung Galaxy S9 удивят всех новыми возможностями

Не оставили без внимания специалисты и функции дисплея устройства. Представленный дизайн Infinity Display можно встретить и в ранее вышедших моделях производителя. Только они запоминались закругленными краями, теперь же полностью отсутствует кнопка «домой», верхняя панель, где располагался динамик, нет и датчика приближения. Разместят все это в вверху конструкции корпуса. Помимо всего прочего, защита от повреждений дисплея обеспечивается Corning Gorilla Glass 5.Не остались без внимания и любители качественной музыки, разработчиками предусмотрены два AKG стерео динамика. Есть в Samsung Galaxy S9 и меню подстройки звуковых сигналов. В отличие от предыдущей модели, общее звучание стало намного громче, на целых 40%. Разработчики не забыли снабдить смартфон функциями голосового помощника Bixby, которому прогнозируют преимущественную конкуренцию по отношению к Siri от Apple.Размещенная на задней панели двойная камера, имеет функции Background Blur и Live Focus. Возможность использовать виджет AR Emoji, позволит пользователям вести съемку анимированных движений мимики своего лица.