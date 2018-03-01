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Главные особенности Samsung Galaxy S9 удивят всех новыми возможностями

Экспертами знаменитой южнокорейской компании Samsung рассказано о основных и главных отличиях в новом флагмане - Samsung Galaxy S9. Отличительной особенностью гаджета будет поддержка режима замедленной съемки.

Главные особенности Samsung Galaxy S9 удивят всех новыми возможностями


Не оставили без внимания специалисты и функции дисплея устройства. Представленный дизайн Infinity Display можно встретить и в ранее вышедших моделях производителя. Только они запоминались закругленными краями, теперь же полностью отсутствует кнопка «домой», верхняя панель, где располагался динамик, нет и датчика приближения. Разместят все это в вверху конструкции корпуса. Помимо всего прочего, защита от повреждений дисплея обеспечивается Corning Gorilla Glass 5.

Не остались без внимания и любители качественной музыки, разработчиками предусмотрены два AKG стерео динамика. Есть в Samsung Galaxy S9 и меню подстройки звуковых сигналов. В отличие от предыдущей модели, общее звучание стало намного громче, на целых 40%. Разработчики не забыли снабдить смартфон функциями голосового помощника Bixby, которому прогнозируют преимущественную конкуренцию по отношению к Siri от Apple.

Размещенная на задней панели двойная камера, имеет функции Background Blur и Live Focus. Возможность использовать виджет AR Emoji, позволит пользователям вести съемку анимированных движений мимики своего лица.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:45
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