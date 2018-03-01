Цымбалюк-Романовская поделилась интимным фото

Знаменитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская снова удивила публику. На сей раз звезда выложила интимный фотоснимок в постели. За последнее время она становится частым поводом для обсуждения и сейчас привлекла внимание общества. Бывшая супружеская пара Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян заняли пост одних из главных ньюсмейкеров в шоу - бизнесе. Общая сумма программных выпусков с участием Виталины обгоняет даже скандальную личность Диану Шурыгину.Тем не менее Цымбалюк-Романовская находит в очередной раз чем удивить фанатов. Недавнее фото привлекло множество взглядов, в особенности со стороны мужского пола. На нем пианистка обнажена и прикрыта легкой полупрозрачной вуалью.