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Экс-продюсер «Дома-2» сказала, что Ксении Собчак плевать на людей

Вчера прошли нашумевшие дебаты между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак, которые чуть не закончились дракой.

По этому поводу свое мнение высказала и экс-продюсер телепроекта «Дом-2» Василина Михайловская. А высказывалось она весьма резко и негативно в адрес Ксении.

Экс-продюсер «Дома-2» сказала, что Ксении Собчак плевать на людей

«Я думаю, что Собчак дождётся, когда вымрет или впадёт в маразм поколение, которое хорошо помнит её лихую молодость, и таки станет президентом... Я видела юных 18-20 летних мальчиков и девочек, которые реально думают, что ей на них не на***... Она совсем не глупа и агрессивна, как пиранья. Я проработала рядом с Ксюшей 8 лет. Она отличная ведущая. Которую НИКОГДА не волновало, что чувствуют люди, не влияющие напрямую на достижение её личных целей. Я не верю, что люди меняются. Я чувствую крайнюю степень неловкости, наблюдая за пафосом речей, но... Я вижу, что молодняк верит. И это печально...», - говорит Василина.

Напомним, после того, как прямо во время дебатов кандидатов на пост Президента России лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский назвал Собчак нехорошим словом, она вылила на него стакан воды.

Экс-продюсер «Дома-2» сказала, что Ксении Собчак плевать на людей
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:55
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