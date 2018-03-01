Экс-продюсер «Дома-2» сказала, что Ксении Собчак плевать на людей

«Я думаю, что Собчак дождётся, когда вымрет или впадёт в маразм поколение, которое хорошо помнит её лихую молодость, и таки станет президентом... Я видела юных 18-20 летних мальчиков и девочек, которые реально думают, что ей на них не на***... Она совсем не глупа и агрессивна, как пиранья. Я проработала рядом с Ксюшей 8 лет. Она отличная ведущая. Которую НИКОГДА не волновало, что чувствуют люди, не влияющие напрямую на достижение её личных целей. Я не верю, что люди меняются. Я чувствую крайнюю степень неловкости, наблюдая за пафосом речей, но... Я вижу, что молодняк верит. И это печально...», - говорит Василина.

По этому поводу свое мнение высказала и экс-продюсер телепроекта «Дом-2» Василина Михайловская. А высказывалось она весьма резко и негативно в адрес Ксении.Напомним, после того, как прямо во время дебатов кандидатов на пост Президента России лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский назвал Собчак нехорошим словом, она вылила на него стакан воды.