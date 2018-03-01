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16-летний сын Натальи Водяновой трогательно поздравил ее с Днем рождения

Сын Натальи Водяновой очень трогательно поздравил свою знаменитую маму с именинами.

16-летний сын Натальи Водяновой трогательно поздравил ее с Днем рождения


28 февраля у российской модели и многодетной матери было День рождения, ей исполнилось 36 лет. В честь радостного события Наталья выложила на своей личной страничке в Интернете забавный фотоснимок, на котором позирует на фоне цветов и шариков.

Также манекенщица написала, что ее близкие и друзья «заставляют» полюбить свои именины. Позже модель поздравили родственники и коллеги. Среди желающих что-то написать именинницы был ее сын, которому сейчас 16 лет. Он появился на свет в отношениях с Джастином Портманом.

16-летний сын Натальи Водяновой трогательно поздравил ее с Днем рождения


Трогательные слова адресовались «супермаме», парень написал, что не глядя на то, что он такой высокий, будет стремиться к тем высотам, которых достигла его знаменитая мама. Поклонники с большим удовольствием присоединились к поздравлениям и пожелали своей любимице безграничного счастья и вечной любви.

Стоит напомнить, что у Натальи появились отношения с Антуаном Арно в 2011 году. Он является французским бизнесменом. Пара воспитывает двоих детей, а старшие дети замечательно ладят не только с ее новым мужчиной, но и со своим биологическим отцом, который является британским аристократом.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:35
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