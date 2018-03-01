AliExpress запускает в России два новых ресурса для блогеров
Начиная с мая месяца, известной китайской компанией AliExpress запускаются одновременно два ресурса нового назначения. Основной их аудиторией будут блогеры и шопоголики.
Создатели сервиса AliExpress Connect предоставят возможность всем жителям России возможность регистрации на сайте онлайн-ресурса. Здесь, наибольшее предпочтение будет отдаваться блогерам, которые уже насобирали свою аудиторию, количеством не меньше пяти тысяч подписчиков. Условия блогерской биржи позволяют посредством рекламы, проводить монетизацию своей продукции.
У рекламодателей есть возможность публикации своих предложений, представленных как обзоры у пользователей биржи. Данная работа будет соответствующим образом оплачена. Намерения Китайской компании AliExpress предполагают активное слежение пользователями социальных сетей за соответствующими обновлениями на главном ресурсе, а также принимать участие в акциях. Своим вниманием, покупатели будут повлиять на товарный ассортимент, а компании увеличивать показатели своих продаж.
Для шопоголиков, условиями приложения предусмотрены функции обмена фотографиями своих совершенных покупок. Для заядлых покупателей доступны активные обсуждения приобретений в удобном формате.
Создатели сервиса AliExpress Connect предоставят возможность всем жителям России возможность регистрации на сайте онлайн-ресурса. Здесь, наибольшее предпочтение будет отдаваться блогерам, которые уже насобирали свою аудиторию, количеством не меньше пяти тысяч подписчиков. Условия блогерской биржи позволяют посредством рекламы, проводить монетизацию своей продукции.
У рекламодателей есть возможность публикации своих предложений, представленных как обзоры у пользователей биржи. Данная работа будет соответствующим образом оплачена. Намерения Китайской компании AliExpress предполагают активное слежение пользователями социальных сетей за соответствующими обновлениями на главном ресурсе, а также принимать участие в акциях. Своим вниманием, покупатели будут повлиять на товарный ассортимент, а компании увеличивать показатели своих продаж.
Для шопоголиков, условиями приложения предусмотрены функции обмена фотографиями своих совершенных покупок. Для заядлых покупателей доступны активные обсуждения приобретений в удобном формате.
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Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:15