AliExpress запускает в России два новых ресурса для блогеров

Создатели сервиса AliExpress Connect предоставят возможность всем жителям России возможность регистрации на сайте онлайн-ресурса. Здесь, наибольшее предпочтение будет отдаваться блогерам, которые уже насобирали свою аудиторию, количеством не меньше пяти тысяч подписчиков. Условия блогерской биржи позволяют посредством рекламы, проводить монетизацию своей продукции.У рекламодателей есть возможность публикации своих предложений, представленных как обзоры у пользователей биржи. Данная работа будет соответствующим образом оплачена. Намерения Китайской компании AliExpress предполагают активное слежение пользователями социальных сетей за соответствующими обновлениями на главном ресурсе, а также принимать участие в акциях. Своим вниманием, покупатели будут повлиять на товарный ассортимент, а компании увеличивать показатели своих продаж.Для шопоголиков, условиями приложения предусмотрены функции обмена фотографиями своих совершенных покупок. Для заядлых покупателей доступны активные обсуждения приобретений в удобном формате.