Третья жена Дмитрия Тарасова поздравила всех с наступившей весной

"...с первым днём Весны! В нашей семье март особо богат на дни рождения", - подписывает фото третья жена Дмитрия Тарасова.

У девушки появились как фанаты, так и недоброжелатели. Надо сказать, что это удел любой популярный медиаличности. Однако пока девушка не замечена ни в каких громких скандалах и хейтерам особо не приходится ее троллить.Настя выкладывает у себя в Инстаграме редкие, но милые снимки нейтрального направления.В очередной публикации девушка поздравила всех с подписчиков с первым днём весны и сообщила фанатам, что в марте их семья празднует несколько дней рождения. У кого эти дни рождения, новоиспеченная жена бывшего супруга Ольги Бузовой не уточнила, но многие поняли, что, скорее всего, у неё.