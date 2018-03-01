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Третья жена Дмитрия Тарасова поздравила всех с наступившей весной

После того, как Анастасия Костенко стала девушкой, а впоследствии и женой футболиста Дмитрия Тарасова, она получила невероятную популярность.

У девушки появились как фанаты, так и недоброжелатели. Надо сказать, что это удел любой популярный медиаличности. Однако пока девушка не замечена ни в каких громких скандалах и хейтерам особо не приходится ее троллить.

Третья жена Дмитрия Тарасова поздравила всех с наступившей весной

Настя выкладывает у себя в Инстаграме редкие, но милые снимки нейтрального направления.

В очередной публикации девушка поздравила всех с подписчиков с первым днём весны и сообщила фанатам, что в марте их семья празднует несколько дней рождения. У кого эти дни рождения, новоиспеченная жена бывшего супруга Ольги Бузовой не уточнила, но многие поняли, что, скорее всего, у неё.

"...с первым днём Весны! В нашей семье март особо богат на дни рождения", - подписывает фото третья жена Дмитрия Тарасова.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:22
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