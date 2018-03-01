Проект о Владимире Путине запустил художник Глеб Данилов

По мнению художника, каждый россиянин видит в главе государства часть своей жизни, самого себя. Цель проекта показать, что у каждого жителя страны свой Владимир Путин. Глеб Данилов поясняет, что все привыкли видеть президента в официальной обстановке, в деловом костюме, но он может быть разным.Свое видение Владимира Путина Глеб Данилов (https://vk.com/kakim_ego_vidish_ty) представил в серии рисунков, на которых президент изображен смелым экстремалом, дерзким рокером, сильным атлетом, покорителем Вестероса, отцом большой семьи.Художник предложил пользователям интернета присоединиться к проекту «Каким его видишь ты?» и нарисовать своего Путина или хотя бы рассказать об образе. Художник обещает самые интересные идеи нарисовать, а затем сделать для авторов постеры в оригинальной упаковке. Работы и предложения можно присылать Глебу Данилову в соцсети ВКонтакте.