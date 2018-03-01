Названы самые раздражающие недостатки Siri
Голосовой ассистент Siri был выпущен компанией Apple семь лет назад и с тех пор эта программа работает на смартфонах «яблочной» корпорации. За последнее время многие пользователи стали жаловаться на раздражающие недостатки голосового помощника, и таким образом был составлен список самых популярных недоработок.
В первую очередь отмечаются такие недостатки как неспособность Siri различать голоса пользователей и периодически неуместная «болтовня» ассистента. Первая проблема является более критичной, поскольку она может привести к тому, что личная информация хозяина смартфона может быть выдана чужому человеку. Второй недостаток заключается в том, что помощник часто не может ответить на простые вопросы и много говорит на ненужные темы.
Пользователи Siri часто жалуются на то, что программа не может перевести речь на русском, поскольку она способна обрабатывать только английский язык. Помимо этого она путает названия песен, что приводит к выдаче неправильной информации.
В первую очередь отмечаются такие недостатки как неспособность Siri различать голоса пользователей и периодически неуместная «болтовня» ассистента. Первая проблема является более критичной, поскольку она может привести к тому, что личная информация хозяина смартфона может быть выдана чужому человеку. Второй недостаток заключается в том, что помощник часто не может ответить на простые вопросы и много говорит на ненужные темы.
Пользователи Siri часто жалуются на то, что программа не может перевести речь на русском, поскольку она способна обрабатывать только английский язык. Помимо этого она путает названия песен, что приводит к выдаче неправильной информации.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:00