Названы самые раздражающие недостатки Siri

В первую очередь отмечаются такие недостатки как неспособность Siri различать голоса пользователей и периодически неуместная «болтовня» ассистента. Первая проблема является более критичной, поскольку она может привести к тому, что личная информация хозяина смартфона может быть выдана чужому человеку. Второй недостаток заключается в том, что помощник часто не может ответить на простые вопросы и много говорит на ненужные темы.Пользователи Siri часто жалуются на то, что программа не может перевести речь на русском, поскольку она способна обрабатывать только английский язык. Помимо этого она путает названия песен, что приводит к выдаче неправильной информации.