На избирательных участках москвичи смогут сдать анализы на онкологию

Данную информацию сообщил Алексей Хрипун, являющийся министром здравоохранения. Анализ крови на онкологию на начальной стадии будут проводить 17-18 марта в Москве. Население в первый день сможет сдать анализы в ряде больниц. В день выборов анализ можно сделать непосредственно на выборных участках в общеобразовательных некоторых учреждениях. Администрация Москвы решила воспользоваться моментом, когда население пойдёт на голосование. В некоторых школах открыли лаборатории, где можно пройти обследование.Школы выбирали те, в которых беспрепятственно в специальных оборудованных кабинетах можно взять на анализ кровь. В министерстве отметили, что массовое такое обследование в итоге поможет обнаружить предрасположенность здоровых людей к онкозаболеваниям либо начать раннюю их диагностику.