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На избирательных участках москвичи смогут сдать анализы на онкологию

Московские жители смогут 17-18 марта на избирательных участках сдать кровь на обнаружение возможных онкологических заболеваний.

На избирательных участках москвичи смогут сдать анализы на онкологию


Данную информацию сообщил Алексей Хрипун, являющийся министром здравоохранения. Анализ крови на онкологию на начальной стадии будут проводить 17-18 марта в Москве. Население в первый день сможет сдать анализы в ряде больниц. В день выборов анализ можно сделать непосредственно на выборных участках в общеобразовательных некоторых учреждениях. Администрация Москвы решила воспользоваться моментом, когда население пойдёт на голосование. В некоторых школах открыли лаборатории, где можно пройти обследование.

Школы выбирали те, в которых беспрепятственно в специальных оборудованных кабинетах можно взять на анализ кровь. В министерстве отметили, что массовое такое обследование в итоге поможет обнаружить предрасположенность здоровых людей к онкозаболеваниям либо начать раннюю их диагностику.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 19:45
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