Алина Кабаева откровенно призналась, что так и не научилась проигрывать

Алина Кабаева, которой сейчас 34 года достигла колоссальных высот в художественной гимнастике и бизнесе. Поэтому она считает, что вправе давать советы другим. Алина очень надеется, что они смогут помочь хоть кому-то в дальнейшей жизни и не обязательно в спорте.Спортсменка дала откровенное интервью и призналась, что всегда старалась ровняться на сильных и достойных коллег, таких как Екатерина Серебрянская, Яна Батыршина, Наталья Ветриченко и благодаря этому уверенно шла к своей поставленной цели.Также Кабаева поведала, что так и не научилась проигрывать и это является для нее самым сложным моментом. Стоит надеяться, что в ее жизни не возникнет ситуаций, с которыми она не сможет справиться.Напомним, что недавно Алине выпала честь открывать турнир за Кубок чемпионов-Газпром ее имени. На это мероприятие знаменитость надела приталенное черное платье и сразу появились слухи об ее возможной беременности.Также фанаты заметили на безымянном пальце спортсменки колечко, которое свидетельствует о том, что у нее есть супруг, имя которого она тщательно скрывает.