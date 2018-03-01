В Сеть выложили пять запрещенных продуктов из списка правительства США
В США сделали список запрещенных продуктов, вредных для здоровья людей. При этом не важно, каким именно способом они приготовлены.
«Политэксперт» передаёт, что правительство США сочло, что ряд продуктов питания способны нанести вред здоровью, вследствие чего их следует запретить к продаже. Из них некоторые не несут опасности, однако в департаменте решили по-другому. Данные продукты почти во всем мире считаются безопасными. В СМИ привели список «вредных» товаров питания, согласно мнению Food and Drug Administration.
Так сырое молоко может иметь опасные бактерии: листерия, кишечная палочка, сальмонелла. Ленивые торты содержат 8 мг мелатонина. Аки может вызывать рвоту, которая длится 2-3 часа. Сассафрасовое масло в составе имеет канцероген, который у лабораторных мышей вызывает рак. Мясной пудинг Хаггис, сделанный из овечьего ливера содержит в составе легкое барашка, которое содержать слизь либо желудочный сок.
«Политэксперт» передаёт, что правительство США сочло, что ряд продуктов питания способны нанести вред здоровью, вследствие чего их следует запретить к продаже. Из них некоторые не несут опасности, однако в департаменте решили по-другому. Данные продукты почти во всем мире считаются безопасными. В СМИ привели список «вредных» товаров питания, согласно мнению Food and Drug Administration.
Так сырое молоко может иметь опасные бактерии: листерия, кишечная палочка, сальмонелла. Ленивые торты содержат 8 мг мелатонина. Аки может вызывать рвоту, которая длится 2-3 часа. Сассафрасовое масло в составе имеет канцероген, который у лабораторных мышей вызывает рак. Мясной пудинг Хаггис, сделанный из овечьего ливера содержит в составе легкое барашка, которое содержать слизь либо желудочный сок.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 19:15