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В Сеть выложили пять запрещенных продуктов из списка правительства США

В США сделали список запрещенных продуктов, вредных для здоровья людей. При этом не важно, каким именно способом они приготовлены.

В Сеть выложили пять запрещенных продуктов из списка правительства США

«Политэксперт» передаёт, что правительство США сочло, что ряд продуктов питания способны нанести вред здоровью, вследствие чего их следует запретить к продаже. Из них некоторые не несут опасности, однако в департаменте решили по-другому. Данные продукты почти во всем мире считаются безопасными. В СМИ привели список «вредных» товаров питания, согласно мнению Food and Drug Administration.

Так сырое молоко может иметь опасные бактерии: листерия, кишечная палочка, сальмонелла. Ленивые торты содержат 8 мг мелатонина. Аки может вызывать рвоту, которая длится 2-3 часа. Сассафрасовое масло в составе имеет канцероген, который у лабораторных мышей вызывает рак. Мясной пудинг Хаггис, сделанный из овечьего ливера содержит в составе легкое барашка, которое содержать слизь либо желудочный сок.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 19:15
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