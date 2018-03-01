Путин объявил про испытания новой ракеты с ядерным двигателем

Президент России Владимир Путин непосредственно в послании к российскому Федеральному собранию объявил, что данная крылатая ракета уже прошла определённые испытания. В свою очередь в Манеже на экранах были показаны видео, в которых показывались испытания данного типа ракеты. Также был показан 3-D ролик полета данной ракеты. Владимир Путин отмечает, что новая ракета имеет неограниченный радиус действия, а также «непредсказуемую траекторию полета».Российский президент заявил, что ни у какого другого государства нет такого рода оружия. В случае появления у других держав подобного такого вооружения, наши специалисты придумают уже что-то новое. Название данной новой ракете пока ещё не присвоили. В свою очередь Владимир Путин предложил по этому поводу обращаться с предложениями в Минобороны.