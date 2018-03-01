Ксения Бородина, Алла Пугачева, Яна Рудковская запустили флешмоб в поддержку Ксении Собчак

Многие знаменитости были поражены хамским поведением Владимира Жириновского, который матерился в прямом эфире и неоднократно обзывал Собчак.Женщины, услышав оскорбления, посчитали поведение политика неприемлемым и чтобы поддержать Ксению Собчак стали высказывать свое мнение по поводу неравноправия между полами в Сети, сопровождая публикации хэштегом #женщинывместе.Так Ксения Бородина написала, что дебаты и должны быть эмоциональными, но отстаивать свою точку зрения при помощи матерщины непозволительно.Яна Рудковская тоже поддержала Ксению и посетовала на то, что Жириновский воспринял Собчак как женщину, а не как политика. Свою поддержку также выразили Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева.