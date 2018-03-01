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Ксения Бородина, Алла Пугачева, Яна Рудковская запустили флешмоб в поддержку Ксении Собчак

Накануне в эфире Первого канала прошли дебаты кандидатов в президенты РФ, в которых приняла участие и Ксения Собчак.

Многие знаменитости были поражены хамским поведением Владимира Жириновского, который матерился в прямом эфире и неоднократно обзывал Собчак.

Ксения Бородина, Алла Пугачева, Яна Рудковская запустили флешмоб в поддержку Ксении Собчак

Женщины, услышав оскорбления, посчитали поведение политика неприемлемым и чтобы поддержать Ксению Собчак стали высказывать свое мнение по поводу неравноправия между полами в Сети, сопровождая публикации хэштегом #женщинывместе.

Так Ксения Бородина написала, что дебаты и должны быть эмоциональными, но отстаивать свою точку зрения при помощи матерщины непозволительно.

Яна Рудковская тоже поддержала Ксению и посетовала на то, что Жириновский воспринял Собчак как женщину, а не как политика. Свою поддержку также выразили Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:11
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