Алена Водонаева озвучила «игру для взрослых»

Более того, телеведущая даже озвучила ее и опубликовала ролик со звукозаписывающей студии в Instagram.Водонаева рассказывает своим подписчикам как создавалось ее личное приложение, которое уже можно заказать. По словам Алены, в программе есть довольно острые фразы, а потому не стоит запускать игру в общественных местах.Ведущая пообещала много привлекательных бонусов и поклонники с нетерпением ждут выхода приложения.Примечательно, что только ролик с озвучки набрал свыше 17 тысяч отметок «нравится» и предполагается, что игра, в которой можно одеть или раздеть Водонаеву и проделать с ней еще несколько манипуляций будет иметь ошеломительный успех.