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Алена Водонаева озвучила «игру для взрослых»

На днях экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева сообщила о выходе компьютерной игры со своим участием.

Более того, телеведущая даже озвучила ее и опубликовала ролик со звукозаписывающей студии в Instagram.

Алена Водонаева озвучила «игру для взрослых»

Водонаева рассказывает своим подписчикам как создавалось ее личное приложение, которое уже можно заказать. По словам Алены, в программе есть довольно острые фразы, а потому не стоит запускать игру в общественных местах.

Ведущая пообещала много привлекательных бонусов и поклонники с нетерпением ждут выхода приложения.

Примечательно, что только ролик с озвучки набрал свыше 17 тысяч отметок «нравится» и предполагается, что игра, в которой можно одеть или раздеть Водонаеву и проделать с ней еще несколько манипуляций будет иметь ошеломительный успех.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:59
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