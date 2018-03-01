Джессика Альба выложила милый снимок, на котором ее старшая дочка кормит из бутылочки своего младшего братика
Джессика Альба поделилась снимком, на котором ее дочь мило кормит своего младшего братика.
Джессика Альба, которой 36 лет является активным пользователем социальных сетей. Актриса часто бывает на публике и делится рассказами о своих трудовых буднях в Интернете. Но большинство публикаций связаны не с ее работой. Джессика последнее время показывает множество семейных фотоснимков.
На днях артистка поделилась милым фото, на котором старшая дочка Онор Мари Уоррен трогательно держит на ручках и кормит из бутылочки своего младшего братика Хэйеса Альбу Уоррена. Данный снимок она подписала так: «Эти двое», сопроводив его сердечками.
Преданные поклонники сразу же начали выяснять, на кого из родителей похож наследник. А также написали множество комментариев и комплиментов всему ее семейству. Теперь знаменитость регулярно радует своих фанатов подобными снимками.
Стоит напомнить, что знакомство Джессики Альбы и Кэша Уоррена произошло в 2004 году и молодые люди практически сразу начали встречаться. Весной 2008 года возлюбленные сыграли свадьбу. У супругов есть уже трое детей: две девочки Онор Мари Уоррен и Хэвен Гарнер Уоррен, а также долгожданный наследник Хэйес Альба Уоррен.
Джессика Альба, которой 36 лет является активным пользователем социальных сетей. Актриса часто бывает на публике и делится рассказами о своих трудовых буднях в Интернете. Но большинство публикаций связаны не с ее работой. Джессика последнее время показывает множество семейных фотоснимков.
На днях артистка поделилась милым фото, на котором старшая дочка Онор Мари Уоррен трогательно держит на ручках и кормит из бутылочки своего младшего братика Хэйеса Альбу Уоррена. Данный снимок она подписала так: «Эти двое», сопроводив его сердечками.
Преданные поклонники сразу же начали выяснять, на кого из родителей похож наследник. А также написали множество комментариев и комплиментов всему ее семейству. Теперь знаменитость регулярно радует своих фанатов подобными снимками.
Стоит напомнить, что знакомство Джессики Альбы и Кэша Уоррена произошло в 2004 году и молодые люди практически сразу начали встречаться. Весной 2008 года возлюбленные сыграли свадьбу. У супругов есть уже трое детей: две девочки Онор Мари Уоррен и Хэвен Гарнер Уоррен, а также долгожданный наследник Хэйес Альба Уоррен.