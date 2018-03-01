Анастасия Лисова поделилась забавным фото со спящей дочерью

Новорожденная девочка удобно размещается на руке мамы, пока та второй рукой делает селфи. В такой позе, по словам молодой мамы, девочка может «улетать, то есть либо разглядывать мир либо спать.Ранее Лисова советовалась с подписчиками, когда ей отмечать месяц со дня рождения малышки, которая появилась на свет 31 января, ведь в феврале всего 28 дней. Фолловеры из собственного опыта рекомендовали делать это 3 марта.В целом подписчики благосклонно относятся к Анастасии. Супруги даже начали снимать влоги, в ходе которых рассуждают о своей семейной жизни и о воспитании детей.Муж Лисовой умиляется, как Анастасия реагирует на каждый писк Мирославы, тем самым отмечая ее гармоничное вхождение в роль матери.