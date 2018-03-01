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Анастасия Лисова поделилась забавным фото со спящей дочерью

Участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Лисова опубликовала в Instagram фото, на котором позирует со спящей дочерью Мирославой.

Новорожденная девочка удобно размещается на руке мамы, пока та второй рукой делает селфи. В такой позе, по словам молодой мамы, девочка может «улетать, то есть либо разглядывать мир либо спать.

Анастасия Лисова поделилась забавным фото со спящей дочерью

Ранее Лисова советовалась с подписчиками, когда ей отмечать месяц со дня рождения малышки, которая появилась на свет 31 января, ведь в феврале всего 28 дней. Фолловеры из собственного опыта рекомендовали делать это 3 марта.

В целом подписчики благосклонно относятся к Анастасии. Супруги даже начали снимать влоги, в ходе которых рассуждают о своей семейной жизни и о воспитании детей.

Муж Лисовой умиляется, как Анастасия реагирует на каждый писк Мирославы, тем самым отмечая ее гармоничное вхождение в роль матери.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:48
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